Alibaba escolhe Nyse para listagem nos EUA

A Alibaba, que responde por mais de 80 por cento das operações de varejo online na segunda maior economia do mundo, será listada com o código "BABA", disse a empresa em uma atualização do prospecto de sua oferta pública inicial de ações.

A empresa chinesa deve fazer sua estreia no verão do hemisfério norte, no que poderá ser o maior IPO de tecnologia dos Estados Unidos.

Ser escolhida pela Alibaba foi uma grande vitória para a Nyse, que foi adquirida pela IntercontinentalExchange por 11 bilhões de dólares em novembro. Em 2013, a NYSE conseguiu o IPO do Twitter e outras grandes de listagem de tecnologia.

A abertura de capital da Alibaba deve ofuscar o IPO de 15 bilhões de dólares do Facebook em 2012. Com isso, a empresa será de longe a maior da China a abrir capital nos EUA, sendo avaliada em estimados 200 bilhões de dólares.

