Alibaba registra empresa de filmes em Hong Kong

A empresa, a Alibaba Pictures Group, foi registrada em abril como Alibaba Films Group antes de mudar seu nome no final do mês.

A Alibaba está se preparando para sua abertura de capital nos Estados Unidos ainda neste ano, numa operação que pode ser a maior do tipo para uma empresa de tecnologia. Ao mesmo tempo, a Alibaba mantém um fluxo constante de investimentos, com a empresa e suas afiliadas investindo mais de 6,2 bilhões de dólares desde o início do ano.

Funcionários da Alibaba se recusaram a comentar o assunto.

A empresa e suas afiliadas gastaram mais de 3 bilhões de dólares em investimentos em cinema e televisão, incluindo o site de vídeos online Tudou Youku, a empresa de TV a cabo e Internet Wasu Media Holding e a Chinavision Media Group.

Os diretores do Alibaba Pictures Group foram indicados no documento como sendo Dong Ping, presidente do Conselho da Chinavision, e Zhao Chao, diretor-executivo da Chinavision.

(Por Paul Carsten)