Alibaba vai estender empréstimo de US$8 bi para fim de 2014--fonte

A data de vencimento original do empréstimo era 30 de janeiro. A Alibaba quer estender esse período para 31 de dezembro de 2014, segundo fontes próximas ao assunto.

A Alibaba disse que os recursos serão usados para propósitos corporativos.

A empresa já usou 5 bilhões de dólares da linha de crédito para refinanciar sua dívida.

O empréstimo de 8 bilhões de dólares é uma parte chave do plano de IPO da Alibaba, e a extensão até o final do ano que vem sinaliza que a oferta pública ainda está muito longe.

A empresa ainda precisa definir uma data para a IPO. Sob um acordo com sua segunda maior acionista, a Yahoo, a Alibaba tem incentivos para concluir o IPO, oferta pública de ações, na sigla em inglês, antes de dezembro de 2015.

Todas as 22 instituições financeiras envolvidas com o empréstimo precisam concordar com a extensão.

(Por Elzio Barreto, Prakash Chakravarti e Denny Thomas)