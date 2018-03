Alimentos perdem força e IPC-S desacelera a 0,58% na 3a prévia

O indicador subiu 0,58 por cento na terceira prévia de abril, ante alta de 0,70 por cento na segunda, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV), nesta quinta-feira.

"Este foi o menor resultado desde a terceira semana de março de 2009... A principal contribuição para o recuo partiu do grupo Alimentação", disse a FGV em comunicado.

Os preços de Alimentação subiram 1,12 por cento na terceira leitura do mês, abaixo da alta de 1,59 por cento na segunda.

O principal efeito para o arrefecimento desse grupo partiu dos itens Frutas e Hortaliças e Legumes.

Entre as cinco maiores quedas individuais de preços na terceira prévia do mês, três vieram de Alimentação: passagem aérea, feijão preto, feijão carioquinha, alcatra e álcool combustível.

Outros grupos que contribuíram para a desaceleração do IPC-S foram Educação, leitura e recreação (com queda de preços de 0,19 por cento) e Transportes (com recuo de 0,17 por cento).

A FGV acrescentou que as maiores pressões individuais para cima vieram de batata-inglesa, mamão papaia, cigarro, leite longa vida e aluguel residencial.

(Reportagem de Vanessa Stelzer; Edição de Alberto Alerigi Jr.)