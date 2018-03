Alinne Rosa nos últimos dias à frente da Cheiro de Amor O carnaval de 2014 marca a saída da cantora Alinne Rosa da banda Cheiro de Amor. A despedida ocorre no desfile do grupo na terça-feira, no comando do bloco Gula, no Circuito Dodô (Barra-Ondina), mas Alinne diz já sentir saudade.