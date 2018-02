ALL diz que ajudará vítimas de acidente de trem A empresa America Latina Logística (ALL), responsável pelo trem que descarrilou na tarde deste domingo, 24, em São José do Rio Preto, atingindo quatro casas e causando a morte de pelo menos seis pessoas, além de ter deixado vários feridos, informou no início da noite que ainda estava apurando as causas do acidente.