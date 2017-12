Allianz amplia dividendo após salto no lucro do 3o tri

A seguradora alemã Allianz elevou o pagamento de dividendos e prometeu novos retornos a acionistas no futuro depois de revelar uma alta de 11 por cento no lucro líquido do terceiro trimestre, em um resultado que superou expectativas.

O maior grupo segurador da Europa, afirmou que vai pagar 50 por cento do lucro líquido em dividendos ante nível de 40 por cento atualmente.

A companhia teve lucro líquido de 1,6 bilhão de euros no terceiro trimestre ante 1,45 bilhão no mesmo período do ano passado. Analistas, em média, esperavam resultado positivo de 1,54 bilhão de euros, segundo pesquisa da Reuters.

A Allianz também confirmou que espera alcançar lucro operacional de cerca de 10,5 bilhões de euros em 2014.