Alltech premia pesquisas científicas Até sexta-feira, estão abertas as inscrições para o prêmio Young Animal Scientist Award 2008, prêmio promovido pela Alltech. O objetivo é estimular pesquisas inovadoras e o desenvolvimento de estudantes de graduação de todo o mundo. Para participar, o estudante interessado deverá compor um artigo científico de 3 mil a 3.500 palavras envolvendo as tecnologias empregadas pela empresa. O resultado da primeira fase será divulgado no dia 21 de março. Inscrições, www.alltech.com/yas.