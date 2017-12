Alonso ainda confia na recuperação da Ferrari

Alonso foi o nono colocado no Grande Prêmio do Barein disputado no domingo, uma posição à frente do companheiro de equipe, Kimi Raikkonen, depois de ser quarto na Austrália e na Malásia.

A Ferrari é a quinta colocada no Mundial de Construtores, enquanto a Mercedes lidera o campeonato com três vitórias, incluindo duas dobradinhas consecutivas de Lewis Hamilton e Nico Rosberg. O próximo Grande Prêmio será na China.

"Ainda que tenhamos feito tudo o que podíamos, não podemos estar contentes com nosso nível e agora estamos concentrados só em trabalhar dia e noite", disse Alonso, campeão mundial em duas ocasiões pela Renault, após a corrida de domingo.

"A temporada está em seu início e acredito que podemos nos recuperar. Temos recursos e potencial para conseguir, depende de nós", disse.

A Ferrari vai realizar testes durante esta semana no circuito de Sakhir e Alonso disse que a equipe terá um programa ambicioso para a próxima prova, em Xangai, o que foi reforçado pelo chefe técnico da escuderia italiana, Pat Fry.

"Em Maranello estamos trabalhando em soluções para assegurar uma melhor entrega de potência e resistência. Também queremos melhorar a eficiência do carro na parte aerodinâmica", disse.

(Reportagem de Alan Baldwin)