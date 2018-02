Alonso vai deixar a Ferrari no fim da temporada, diz Montezemolo

A Ferrari ainda não confirmou que Alonso está saindo, embora isso tenha ficado claro na categoria desde que o tetracampeão mundial Sebastian Vettel anunciou neste mês que deixará a Red Bull no fim do ano.

Vettel também não afirmou para onde vai, mas o chefe da Red Bull, Christian Horner, disse que o alemão está se transferindo para a Ferrari.

"Fernando está saindo por duas razões", disse Montezemolo à televisão italiana RAI.

"Primeiro porque ele quer se consolidar em outro ambiente. E segundo porque ele está com uma idade em que não pode esperar para ganhar novamente. Ele ficou decepcionado por não ter vencido (o título) nesses anos e precisa de um novo estímulo."

Montezemolo deixou a Ferrari na segunda-feira, entregando o cargo para o chefe da empresa-mãe FIAT, Sergio Marchionne.

Alonso, bicampeão mundial com a Renault, foi contratado pela Ferrari em 2010 e terminou o campeonato em segundo lugar nos três dos últimos quatro anos.

A Ferrari não vence uma corrida em mais de um ano e está atualmente em quarto lugar, caminhando para sua primeira temporada sem vitórias desde 1993.

O espanhol de 33 anos deve retornar à McLaren, equipe que ele deixou depois de uma temporada, em 2007, quando Lewis Hamilton foi o seu companheiro de equipe.

Alonso disse a repórteres no Grande Prêmio da Rússia no fim de semana passado que sua escolha será óbvia uma vez anunciada e que era pouco provável que dirigisse um carro com motor Mercedes.

A McLaren inicia uma nova parceria com a Honda na próxima temporada.

O retorno de Alonso para a McLaren lançaria um ponto de interrogação sobre o futuro de Jenson Button na Fórmula 1, já que o campeão mundial de 2009 fica sem contrato no fim do ano.