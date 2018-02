Alpargatas assume controle da Osklen com compra de 30% adicionais

O valor será quitado na data de fechamento da operação, que ainda está sujeita a certas condições, afirmou a Alpargatas, que também controla marcas como Havaianas, Rainha e Topper.

Encerrada esta etapa, a companhia deterá o controle da Osklen, com uma participação de 60 por cento na companhia.

Segundo a Alpargatas, Oskar Metsavaht, fundador da Osklen, continuará contribuindo com a marca "especialmente no que se refere à criação, coordenação geral de estilo, comunicação e branding da marca".

Em outubro de 2012, a Alpargatas anunciou o acordo para compra dos 30 por cento iniciais da Osklen, informando que a transação seria paga em duas parcelas. O negócio já previa que a empresa poderia dobrar sua fatia na marca após o pagamento da segunda parcela, pelo mesmo valor do preço de aquisição.

Após a conclusão do exercício da opção de compra, a Alpargatas terá desembolsado, no total, 318,2 milhões de reais pelos 60 por cento detidos na Osklen, avaliando a grife em 530,3 milhões de reais.

Inaugurada em 1989, no Rio de Janeiro, a Osklen comercializa artigos de vestuário, calçados e acessórios. No fim do segundo trimestre de 2014, a marca contava com 74 lojas, sendo 52 unidades próprias e 22 franquias.

(Por Marcela Ayres)