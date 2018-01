Alpargatas pagará R$159 mi por 30% da Osklen; avalia grife em R$530 mi

A Alpargatas, fabricante de calçados dona das marcas Havaianas e Topper, já pagou em março uma primeira parcela de 67,5 milhões de reais e a segunda será de 91,6 milhões de reais.

O negócio foi anunciado em outubro de 2012, e além do pagamento do valor inicial de 67,5 milhões de reais, a operação previa opção da Alpargatas dobrar a participação na Osklen em até 60 dias após o pagamento da segunda parcela, pelo mesmo valor do preço de aquisição.

Inaugurada em 1989, no Rio de Janeiro, a Osklen comercializa artigos de vestuário, calçados e acessórios.

(Por Juliana Schincariol)