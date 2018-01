AlphaGraphics lança portal de impressões na internet A AlphaGraphics lançou no Brasil um novo portal de serviços de personalização de fotos, o AG Foto, que, a exemplo de outros serviços similares disponíveis na Web brasileira, permite o envio de arquivos pela internet para impressão e entrega a domicílio, mas que aposta também na diversidade de opções para cativar os clientes. Apostando no caráter de ´laboratório fotográfico virtual´, o AG Foto aceita arquivos de câmeras digitais, telefones celulares e outros dispositivos para personalizar mousepads, porta-copos ou ainda criar versões personalizadas de livros, revistas, cartões postais ou ainda gerar ampliações em grandes formatos. "O AG Foto permite que nossos clientes determinem e modifiquem de forma completa cada produto que eles encontram no portal, para que sua experiência de personalização seja cada vez mais completa e inovadora", diz Rodrigo Abreu, diretor da AlphaGraphics no Brasil. Os produtos personalizados são impressos em máquinas Índigo da HP - equipamento de alta tecnologia, específico para impressão digital. "A HP e a AlphaGraphics, líderes mundiais em seus respectivos negócios, estão dando o primeiro passo para uma parceria mundial em impressão digital. Para nós é muito gratificante participar dessa nova estratégia da empresa, colaborando com nossa tecnologia e experiência na área de Imagem e Impressão digital", afirma Fernando Roso, gerente Desenvolvimento de Clientes e Suprimentos da HP Indigo Brasil. Para as encomendas realizadas via portal, no momento, a AlphaGraphics utiliza como formas de pagamento: boleto bancário, transferência eletrônica via Bradesco e cartão de crédito (Visa, Mastercard e/ou American Express). Franquias A empresa também está adotando o sistema de franquia para a sua expansão no mercado brasiliero. Para integrar a rede, os potenciais parceiros não precisam, necessariamente, de experiência prévia na indústria gráfica. Antes de abrir uma unidade de negócios, os candidatos passam por um intensivo treinamento de quatro semanas na sede mundial, em Salt Lake City, Utah. O investimento mínimo necessário para ser um fraqueado AlphaGraphics é de US$ 370 mil, sendo que US$ 61 mil são utilizados para capital de giro. Mais informações sobre o programa de franquias da empresa podem ser obtidas no site da empresa.