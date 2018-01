Alta definição de bolso Os sintonizadores para PCs surgiram na época do lançamento da TV digital no País, mas eles só sintonizavam o sistema móvel, de baixa definição, denominado one-seg, adequado apenas para assistir a TV em dispositivos com telas pequenas, como celulares e TVs de bolso. O grande problema é que, quando exibido em tela cheia em um computador, a imagem fica simplesmente horrenda, com resolução inferior à dos vídeos do YouTube. Os sintonizadores USB de alta definição realmente oferecem melhor qualidade de imagem, mas sofrem para exibir o sinal em 720 linhas simultâneas, o padrão mínimo de alta definição. A ressalva, que pode desencorajar quem deseja gravar TV no PC, é que os dispositivos não são compatíveis com Windows Media Center, o que força o usuário a usar o software incluso, que grava em formato proprietário e é de difícil uso. TV SBTVD FULLSEG PIXELVIEW PREÇO | R$ 340 (sugerido) WEB | www.pixelview.com.br O QUE OFERECE | Faz gravação agendada de programas TV WAY EVOLUTE PREÇO | R$ 250 (estimado) WEB | www.evolutepc.com.br O QUE OFERECE | Além de bem pequeno, é o mais barato