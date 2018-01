Alta definição na TV só funciona com um conversor digital

A primeira Olimpíada com transmissão em alta definição no Brasil passará em branco para a maioria das pessoas. Apenas quem tem um desses aparelhos aí ao lado e abaixo conseguirá captar o sinal digital das emissoras de TV aberta com a cobertura das competições. O equipamento é chamado de set-top-box, conversor ou decodificador de TV digital. O que ele faz é receber o sinal digital e adaptá-lo ao televisores comuns, que apenas são compatíveis com o sinal analógico. Os conversores ainda custam bastante caro (até R$ 1 mil). Há apenas um modelo da Proview com um preço mais acessível, de R$ 300 (confira o teste do Link em http://tinyurl.com/conversorpopular). Existem basicamente dois tipos de conversores digitais: aqueles que exibem imagens com definição padrão (480 linhas entrelaçadas), mais indicado para usar em televisores de tubo; e os conversores com resolução de até 1.080 linhas entrelaçadas, mais caros, que mostram uma imagem com ótima definição e que realmente trazem à tona todo o poder das TVs de LCD ou plasma. Se você pretende comprar um conversor de alta definição, deve conectá-lo à TV com um cabo HDMI, que transmite o sinal digital de vídeo e de áudio com melhor qualidade. Outra opção é usar um cabo vídeo componente, aquele em que o sinal passa por três fios separados (vermelho, verde e azul). Para usar os set-top-boxes, você também precisa de uma antena UHF para captar o sinal. Veja a lista com alguns conversores digitais