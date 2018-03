Alta do minério é improvável com estoques elevados, diz comissão chinesa

Os preços do minério de ferro para entrega imediata caíram cerca de 27 por cento neste ano para uma mínima de 20 meses abaixo de 100 dólares a tonelada, com mineradoras globais firmes em seus planos de expansão num período em que a demanda chinesa por aço tem sido abatida pela desaceleração do crescimento econômico na China.

"Com algumas grandes mineradoras abrindo nova capacidade, a entrega de minério de ferro vai crescer com estabilidade nos próximos dois ou três meses, enquanto os estoques no porto continuam em níveis elevados e a demanda por minério de ferro está desacelerando, então os preços do minério de ferro terão dificuldade para subir", disse a Comissão Nacional do Desenvolvimento e Reforma em artigo publicado em seu website.

A comissão estima que a capacidade global de minério de ferro, excluindo a China, suba em 130 milhões de toneladas, enquanto a taxa de crescimento da demanda chinesa deve recuar para 3 por cento, ante 4 por cento.

A China importou um total de 819 milhões de toneladas de minério de ferro em 2013, alta de 10,2 por cento ante um ano atrás.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Reportagem Ruby Lian e Fayen Wong)