Alta tecnologia responde por 30% das exportações da China

Os produtos de alta tecnologia representaram 30% do comércio exterior chinês nos primeiros cinco meses do ano e somaram US$ 232,5 bilhões, segundo dados oficiais divulgados neste sábado, dia 16. Entre janeiro e maio, a China importou US$ 125,8 bilhões destes produtos, 24,3% a mais que no mesmo período de 2006, e exportou US$ 106,7 milhões, com um aumento de 15,8%. O volume comercial total destes produtos subiu 20,2% sobre 2006, disseram fontes do Ministério de Comércio citadas pela agência de notícias Xinhua. Também no sábado, os Estados Unidos anunciaram novas normas que, por um lado, restringirão as exportações à China de produtos tecnológicos suscetíveis de contribuir para a "modernização militar" do gigante asiático e, por outro, reduzirão os trâmites para as demais no setor. Pequim disse recentemente que aumentaria as importações de equipamentos de alta tecnologia a fim de reduzir seu crescente superávit comercial e manifestou o desejo de que as empresas nacionais adquirissem estes produtos de países como os EUA e a Rússia.