Alterações ultrapassam add-ons e podem ser feitas de forma sutil A febre de customização ultrapassa a instalação de complementos no browser da raposa. É possível alterar o Firefox com comandos mais sutis – ainda que, à primeira vista, possam assustar usuários inexperientes e parecer de difícil realização. Um exemplo que vale o esforço incomum é o -profilemanager (assim mesmo: tudo junto e antecedido por um hífen). Ao digitar o comando na janela Executar, no Menu Iniciar, força-se a abertura de um assistente de configuração para a criação de novos perfis no Firefox. Perfis diferentes têm Histórico e cookies exclusivos e são recomendados em PCs compartilhados com a família, por exemplo. Outro caminho para personalização é digitar na barra de endereços do navegador o comando about:config. Depois de ignorar o alerta anti-mudanças, clicando no botão "Serei cuidadoso, eu prometo!", pode-se, entre outras coisas, controlar quantas sugestões surgirão na barra sensacional. Para tal, basta escrever browser.urlbar.maxRichResults no campo de filtro e dar duplo clique no numeral 12 – padrão para as dicas. Já para quem leva uma vida nômade, optar pela versão Portable do Firefox é a melhor opção. Ele pode rodar do pen drive, com todas as suas extensões, sem a necessidade de instalação na máquina da vez. Há um inconveniente: PCs com o antivírus Avast instalado podem confundir o Firefox Portable com um cavalo-de-tróia. Mas não há o que temer. É apenas uma falha no sistema de detecção do antivírus e não impedirá a navegação com a raposa. Para trilhar com segurança o caminho da "tunagem do Firefoz", é bom baixar o MozBackup. Ele garante a preservação dos seus Favoritos, perfis, cache, Histórico e até mesmo das extensões instaladas para restauração futura em caso de pane ou arrependimento de alguma customização. J.R. e B.G.