Altura de carros alegóricos prejudica Imperatriz A diretoria da Imperatriz está passando um sufoco com os carros alegóricos, que precisam passar embaixo do Viaduto 31 de Março antes de entrar na Marquês de Sapucaí. O destaque do quarto carro, Rei Coroado no Templo do Futebol, precisou ser retirado do alto para que o carro pudesse passar, abrindo um buraco na escola.