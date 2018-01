Alugue na Internet sua solução para sair da crise

Não deixe que aquela bolsa Prada, a câmera fotográfica ou o par de patins que você nunca usa acumule poeira no seu armário. Coloque-os para fazer dinheiro no mercado de aluguéis. O número de lojas de marcas online para o aluguel dos mais diversos itens, que vão desde carrinhos de bebê a escavadoras, tem vislumbrado um boom de crescimento à medida que a crise de crédito atinge consumidores e companhias. Gary Cige, 28 anos e co-fundador do site Zilok (uk.zilok.com), diz que as pessoas estão alugando cada vez mais seus itens pessoais para conseguir um pouco de dinheiro extra. Um membro do site que reside em Paris alugou suas lentes para câmera fotográfica várias vezes, ganhando cerca de 800 euros (1.025 dólares) em 9 meses. Outro membro conseguiu em torno de 600 euros em 3 ou 4 meses ao alugar câmera, patins e um videogame. Cige diz que o site tem crescido cerca de 25 por cento ao mês desde que foi fundado há um ano, e ele acredita que a crise de crédito deve impulsionar tal crescimento. "As pessoas têm dificuldades de fazer com que as contas fechem no final do mês e estão tentando encontrar formas de economizar e ganhar um dinheiro extra", disse ele. Itens disponíveis para aluguel no Zilok incluem roupas para animais, uma máquina de algodão-doce e um castelo inflável. Zilok, que ensinou macroeconomia em nível universitário, acredita que o sucesso de mercados de aluguel no meio eletrônico é um sintoma de uma mudança geral da sociedade em direção a uma maior valorização da utilidade em detrimento da valorização da propriedade. Outros exemplos dessa mudança é o esquema "velib" de aluguel de bicicletas lançado em Paris, e as redes de compartilhamento de veículos que agora surgiram em algumas regiões do mundo. Mas, enquanto companhias de aluguel de bolsas existem como um serviço de nicho nos Estados Unidos há vários anos, mercados de aluguel online buscam fazer com que esse serviço se torne popular e universal. "As pessoas dizem -- 'Eu poderia comprar uma bolsa Prada por esta quantia, mas eu prefiro alugá-la, e também sair com uma limusine, um conversível e algumas outras coisas'", disse Chris Moeller, fundador do mercado de aluguel online Erento (www.erento.co.uk). Bolsas Prada podem ser alugadas no Erento por 10 libras (15,44 dólares) por semana e uma limusine pode custar 120 libras por hora.