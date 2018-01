Aluno da Unesp morre de coma alcoólico em festa

Outros seis estudantes da Unesp passaram mal no evento e três continuavam internados às 23 horas, em UTIs, em estado grave. Mateus Carvalho estava no Hospital da Unimed; Juliana Tibúrcio Gomes, de 19 anos, foi para o Hospital de Base; e Gabriela Alves Correa, de 23, seguiu para o Hospital Estadual.

Eles participaram da festa "open bar" InterReps, em uma chácara da Granja Cecília, promovida por várias repúblicas de estudantes. Com convite, bebidas eram servidas à vontade, incluindo cerveja, cachaça, vodca e energético. De acordo com a mídia local, o evento não tinha alvará nenhum para ocorrer.

Disputa

Conforme a Polícia Militar havia incentivo para saber quem eram os maiores bebedores. A divulgação do evento no Facebook previa uma disputa. Fonseca passou mal exatamente depois de participar da competição. Foi socorrido por colegas e já chegou morto ao pronto-socorro.

O evento tinha início previsto para as 15 horas. Uma hora depois, a Polícia Militar foi chamada para atender casos de "embriaguez em excesso".

Às 23 horas, a PM ainda apurava o caso. "Não temos informações completas. As demais vítimas entraram em estado de coma e o rapaz morreu", resumiu o sargento Benedito Aparecido Camargo, de 50 anos. Ele isentou a Unesp de responsabilidade e disse que ainda não era possível saber o total de repúblicas envolvidas no evento.

Unesp

A universidade divulgou nota oficial em que destaca que a festa ocorreu fora de suas dependências - "no câmpus, a bebida alcoólica é proibida" - e lamentou a morte do estudante. Informou ainda que proíbe trotes e destacou que distribui folhetos para novos alunos com essa informação. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.