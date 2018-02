Aluno da USP deve fazer estágio na rede pública

Em outubro, o Estado já havia adiantado a participação das três universidades no programa. "Até fevereiro decidiremos nossa participação", diz Euclides de Mesquita Neto, pró-reitor de pós-graduação da Unicamp. "Criamos um grupo de trabalho para discutir a proposta", diz Telma Zorn, pró-reitora da USP.

A Unesp afirma que propôs ao governo atuar em 50 escolas do interior onde os câmpus oferecem licenciaturas.

O programa dará bolsa de R$ 500 e auxílio-transporte. A duração do estágio será de 400 horas. O governo afirma já ter parceria com Mackenzie, Unifesp, PUC-SP, UFSCar e UFABC.

O programa faz parte de uma série de iniciativas do governo do Estado para melhoria do ensino.

Ontem, foram anunciados detalhes do projeto de educação integral do ensino médio, a ampliação do programa Ler e Escrever e criação de avaliações semestrais para o 6.º e 7.º anos do ensino fundamental e 1.ª e 2.ª séries do médio.