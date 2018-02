Aluno de 12 anos explode bomba em sala de aula Um estudante de 12 anos explodiu uma bomba no interior da sala de aula da Escola Estadual Reverendo Ovídio Antônio de Souza, no bairro Nova Esperança, em Sorocaba, no final da tarde de segunda-feira, 2. Dois alunos ficaram feridos e foram encaminhados para uma unidade pré-hospitalar municipal. Um deles corre o risco de ficar com lesão no ouvido. De acordo com informações da Polícia Civil, o adolescente que lançou a bomba é aluno da escola, mas não estava em horário de aulas. Ele pulou o muro para ingressar na escola e, depois de lançar o explosivo, fugiu.