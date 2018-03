Aluno de 14 anos agride professora em escola de Ribeirão Preto

A professora Paula Aparecida Alves, de 37 anos, foi agredida na quarta-feira, 20, na sala de aula, por um adolescente de 14 anos, em Ribeirão Preto(SP). Nesta quinta, ela fez exames de corpo de delito no Instituto Médico-Legal (IML) e outros exames clínicos. Paula foi agredida pelo aluno a socos e pontapés, jogada ao chão e ainda ferida com uma cadeira. Abalada, a professora, que leciona português e inglês, diz-se desencantada, e até fala em abandonar a profissão. "Olha, não sei o que fazer... Fui até ameaçada de morte pelo garoto", disse Paula, que é noiva. "Por ele (o noivo) eu vou para outra escola ou mudo de profissão", diz. Um boletim de ocorrência por ato infracional foi registrado na Delegacia da Infância e da Juventude (Diju) e o Núcleo de Atendimento Integrado (NAI) faz acompanhamento. O IML constatou a lesão corporal contra Paula, que está há 12 anos na rede pública estadual. Após o registro do boletim na Diju, o adolescente foi liberado.