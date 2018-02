Aluno é forçado a se despir para ser revistado em escola no interior de SP

Um aluno de 10 anos foi obrigado por funcionários a tirar a roupa para ser revistado numa escola pública de Tatuí, na região de Sorocaba (SP). Acusado de ter se apossado de 5 reais de um colega, ele foi levado ao banheiro e teve de ficar só de cueca.

O dinheiro não estava com ele. O caso aconteceu no dia 30, mas a mãe do estudante, a secretária Paula Cazere, procurou a Polícia Civil só após ter a confirmação do ocorrido por um colega do menino, nesta quinta-feira, 7. A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) abriu inquérito e ouvirá os funcionários envolvidos na segunda-feira, 11.

A mãe do aluno acusa a Escola Municipal Professora Eunice Pereira de Camargo de constrangimento ilegal e entrará na Justiça contra a prefeitura. Segundo ela, além de ser acusado injustamente de furto, o filho passou por tanto constrangimento que tem se negado a ir à escola por vergonha dos colegas.

Paula afirmou que, no momento em que o filho era revistado, o colega que o acusou achou o dinheiro na própria mochila.

A direção do colégio não se manifestou sobre o caso. A administração municipal anunciou ter determinado à Secretaria de Educação, Cultura e Turismo a abertura de sindicância para apurar os fatos. O processo será encerrado em 30 dias.