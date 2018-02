Aluno pode tentar Fies antes de ter a matrícula Estudantes interessados no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) não precisam mais terem feito a matrícula na instituição de ensino. Até este ano, os alunos precisavam bancar a matrícula para se inscrever no programa e receber o ressarcimento. Com a mudança, o aluno pode se inscrever no sistema do Fies antes de concluir o processo. As taxas serão custeadas pelo programa, e os valores, incluídos no financiamento.