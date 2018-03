Alunos de SP terão novos materiais para aulas de reforço

As escolas da rede estadual de ensino de São Paulo retomam na segunda-feira, 28, as aulas do segundo semestre do ano letivo. Alunos da 5ª a 8ª do Ensino Fundamental e do Ensino Médio que tenham enfrentado dificuldades de aprendizado no primeiro semestre terão novos materiais para as aulas de reforço, que também começam na semana que vem, no turno inverso ou aos sábados. Segundo a Secretaria de Educação, cerca de 100 mil estudantes receberão reforço e cada turma dessas terá de 15 a 20 alunos. Alunos de 1ª a 4ª série do Fundamental já recebem a recuperação e continuarão com o projeto neste semestre. A Secretaria implantou ainda reforço em Língua Portuguesa e Matemática nas 379 escolas com pior desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo (Idesp).