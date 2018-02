Alunos dizem que vão boicotar aula de Filosofia Alunos de Filosofia da USP discutem, em página no Facebook, boicotar a aula do professor Carlos Alberto de Moura, que reprovou 60 alunos sem frequência mínima por conta da greve. Montar um grupo de estudos no horário da aula, paralisar as aulas do próximo semestre e ler uma carta aberta na primeira aula são algumas das ideias. O centro acadêmico do curso afirma que o tema foi apenas conversado na rede social e não apoia o boicote. Para o professor, essa reação era esperada. "Se eles não quiserem assistir às aulas, não assistam." / MARIANA MANDELLI