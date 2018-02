Alunos do cursinho esperavam pela anulação

A estudante cearense Amanda Galdino Carneiro, de 20 anos, é uma das afetadas pela extensão da anulação das questões. Ela era aluna do cursinho e seu depoimento à Polícia Federal baseou alerta sobre extensão do vazamento, Em outubro, ela já havia confirmado ao Estado que recebeu o caderno de questões das mãos do mesmo professor que distribuíra o material para o ensino médio.

Sentindo-se desgastada pelos transtornos do Enem neste ano, Amanda não havia conferido sua nota, ontem. E ainda não tinha planos de fazer isso. "Eu ainda acho que a anulação deveria ser maior, para todos os inscritos ou pelo menos em Fortaleza ou no Ceará. Minha irmã, que não estuda comigo, também leu o caderno de questões", contou ela, que é vestibulanda de Medicina e pretende usar a nota do Enem pra uma vaga na Universidade Federal do Ceará (UFC).

De férias, ela criticou a demora do MEC em anunciar essa decisão. "Acharam que abafaria a decisão se fosse divulgado junto com o resultado", opina.

De acordo com alunos e funcionários do Christus, o clima na escola estava mais tranquilo perto do período do fim das aulas. Muitos esperavam, e até torciam, pela decisão. "Foi bom mesmo que anularam as questões para nós. Porque parecia que estávamos levando vantagem, que tínhamos feito algo errado", comentou outro aluno do cursinho, que preferiu não ser identificado. A direção do colégio se recusou a comentar.