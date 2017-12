Alunos elogiam redação e criticam matemática no RS

Este é o terceiro Enem que a assistente financeira Gabriele Oliveira, 28 anos, participa. Neste ano, sua maior dificuldade foram com as extensas questões de matemática que, segundo ela, exigiram muita concentração. "Além de não me preparar bem para essa prova, as questões estavam muito cansativas", comenta a candidata, que almeja cursar a faculdade de administração.

O mesmo sentiu Aline Leal, 26. Grávida de cinco meses, ela afirma que se preparou para o exame, embora tenha pouco tempo para os estudos, pois trabalha o dia todo. "Nas horas vagas, estudei assistindo aulas pela internet e fazendo exercícios."

Aline, que já tem uma filha de seis anos, pensa em fazer odontologia ou a faculdade de letras. "Eu gosto de português, mas como fiz um curso de prótese dentária, quero tentar odonto." Ela acredita que se saiu bem na redação, mas tropeçou em matemática. "Até chutei", admite, sem graça.

Augusto Moura, 23, sentiu as mesmas dificuldades de Aline. "A redação foi tranquila, mas a prova de matemática estava complicada." Em sua segunda experiência com o Enem, o aspirante a uma vaga na faculdade de gastronomia elogia a edição deste ano do exame nacional. "Achei bem melhor organizado que o ano passado", comentou o auxiliar de contas de um hospital.