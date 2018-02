Alunos provocam tumulto em escola onde Serra estudou Um grupo de estudantes interditou uma rua da Mooca, bairro da zona leste de São Paulo, e provocou um tumulto em frente da escola Professor Antônio Firmino de Proença. O secretário do Estado de Educação, Paulo Renato Souza, disse hoje que a confusão foi motivada pela retirada de dois ex-alunos do prédio. Os jovens seriam traficantes de drogas, segundo o secretário, e teriam entrado no local sem autorização da direção da escola. O governador José Serra (PSDB) concluiu o ensino médio nessa instituição.