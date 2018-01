Alves fará comissão para acompanhar caso dos beagles O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), anunciou nesta terça-feira, 22, que deve autorizar a criação de uma comissão externa formada por deputados para acompanhar as investigações sobre as denúncias de maus-tratos contra os animais, além dos crimes de furto qualificado e de danos que teriam acontecido no Instituto Royal, em São Roque, a 66 quilômetros de São Paulo.