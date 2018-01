Alves troca relator da comissão para Instituto Royal Atendendo a pedido, o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), trocou o relator da comissão externa que investigará denúncia de possíveis maus-tratos contra animais praticados pelo Instituto Royal, no interior de São Paulo. No lugar do deputado Ricardo Izar (PSD-SP) ficará o tucano Ricardo Tripoli (PSDB-SP).