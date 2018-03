Alvo de bandidos, pedreiras terceirizam explosões

O aumento desenfreado no número de ataques a caixas eletrônicos atingiu em cheio também outro setor, que não tem dinheiro em máquinas, mas conta com os explosivos essenciais para essas ações criminosas. As pedreiras passaram a ser alvo de bandidos que vão em busca de dinamites. A fiscalização desses locais cabe ao Exército, que nesta semana realiza uma operação em várias partes do País.

Em Minas Gerais, uma fábrica que teve dinamites furtadas nesta semana responderá a processo administrativo e pode ser multada em até R$ 300 mil. Segundo oficiais do Exército, muitas pedreiras estão destruindo o paiol e passando a terceirizar as detonações para empresas que usam outros tipos de explosivos no lugar das dinamites para evitar punições e permanecerem na mira dos bandidos.

A fábrica que será autuada pelo Exército fica em Ijaci (MG) e é um exemplo da facilidade de acesso aos explosivos. Segundo a polícia, 50 bananas de dinamite estavam em um barracão sem qualquer sistema de segurança, como câmeras de vigilância. Elas foram retiradas do local no último final de semana, sendo o furto descoberto somente quando os funcionários voltaram ao trabalho.

Operação Selva de Pedras

Em São Carlos (SP), durante a Operação Selva de Pedras, realizada na terça-feira, 14, o Exército localizou 50 dinamites no barracão de uma pedreira desativada. Policiais também participaram da ação e os explosivos acabaram detonados. Dois homens que seriam donos do local foram levados à delegacia, prestaram depoimento e foram liberados.

A operação para fiscalizar a posse de explosivos deve continuar nos próximos dias. O armazenamento irregular desse tipo de produto pode levar a empresa a ser advertida, multada ou até mesmo fechada.