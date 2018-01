Alvo de compra, GVT tem lucro de R$57,2 milhões no 3o trimestre A operadora de telecomunicações GVT, alvo de compra pelos grupos Vivendi e Telefónica, teve lucro líquido de 57,193 milhões de reais no terceiro trimestre, revertendo um prejuízo de 14,754 milhões no mesmo período um ano antes.