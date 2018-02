AM e PI devem ter pancadas de chuvas fortes hoje

A frente fria avança pelo Atlântico e chega ao litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro e trará chuvas em forma de pancadas, que poderão ser localmente fortes na madrugada e pela manhã para o interior desses Estados e para o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia. Em áreas da região Sul e no oeste de Mato Grosso do Sul, o sol aparecerá com poucas nuvens.

No litoral entre Santa Catarina e o litoral sul do Rio de Janeiro, o dia terá chuvas. As temperaturas estarão em declínio entre São Paulo e Rondônia, especialmente as máximas, e estarão baixas na região Sul. Em outras áreas do Sudeste e do Centro-Oeste, áreas de instabilidade provocarão pancadas de chuva.