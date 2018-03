AM investiga reação vacinal em 2 crianças internadas Duas crianças estão internadas há 15 dias com suspeita de reação à vacina da febre amarela em Manaus (AM). A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Saúde (Susam)informou que elas foram vacinadas no início deste mês e os casos estão sendo investigados pelo Centro Regional de Imunobiológicos Especiais (CRIE). De acordo com a Susam, as crianças têm 4 e 6 anos e estão internadas apenas para tratamento, não correndo risco de morte. Material biológico das duas crianças foi enviado ontem para o Instituto Evandro Chagas, em Belém (PA), para ser analisado. O resultado dos exames deve sair em até dez dias.