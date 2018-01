Amanhã, dia 29, acesso Wi-Fi da Vex será gratuito Amanhã, dia 29 de março, usuários de notebooks e PDAs poderão navegar gratuitamente pelas conexões da Vex, empresa que mantém redes Wi-Fi em operação em restaurantes, hotéis e aeroportos do Brasil. A ação é parte do evento ´Semana da Mobilidade Intel´, que compreende encontros técnicos da gigante dos processadores e anúncios de investimentos e novos produtos. A Vex conta atualmente com cerca de 700 hotspots instalados no território nacional. Para o presidente da Vex, Roberto Ugolini Neto, a ação tende a atingir potenciais clientes, disseminando a cultura da comunicação sem fio. ?Estamos abrindo o sinal em todos os nossos hotspots durante todo o dia 29 de março, esperando que usuários de equipamentos portáteis percebam a conveniência e as facilidades de ser um assinante do serviço Wi-Fi e assim acessar a Internet mesmo quando estiverem fora de suas casas ou empresas.?