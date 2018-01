Amantes virtuais descobrem já serem casados um com o outro

Um casal com problemas conjugais foi buscar refúgio na internet e acabou se apaixonando no mundo virtual, mas esta coincidência não impediu que se separasse na vida real. Devido aos problemas no casamento, os dois iniciaram contatos pela internet, sem saber de suas identidades, e se apaixonaram após trocar algumas mensagens. Segundo a edição desta terça-feira, 16, do jornal sérvio Zabavnik, eles não podiam mais se imaginar sem o apoio que davam um ao outro conversando sobre os problemas que sofriam. Ele começou a chamá-la de "Açúcar", e ela lhe deu o apelido "Príncipe da Satisfação". Quando a relação se tornou séria, eles decidiram se encontrar, e então cada um descobriu que seu par na internet era aquele com quem brigava todos os dias, e que, na prática, não se dirigia a ele com apelidos carinhosos. O casal decidiu se separar, ao alegar traição. O jornal assegura que se trata de um casal da cidade de Zenica, no centro da Bósnia-Herzegovina, e propõe aos psicólogos explicar como um marido e uma mulher que não se entendem na vida real podem se apaixonar na virtual.