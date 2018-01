Amazon apresenta leitor de livros eletrônicos portátil

Fino, com recurso de comunicação sem fio, alto-falantes embutidos e um imenso mercado online a um clique de distância, o Kindle 2 da Amazon poderia ser visto como um aparelho matador, talvez até capaz de superar o iPod. Mas não é o caso, diz o presidente-executivo da Amazon.com, Jeff Bezos. O Kindle é voltado para leitura, e apenas isso. "Nosso foco realmente é o de produzir o melhor aparelho de leitura eletrônica... para livros, revistas, jornais e blogs", disse Bezos em entrevista à Reuters. A mais recente versão do aparelho, à venda por 359 dólares, foi introduzida na segunda-feira na Morgan Library, em Nova York. Nas semanas que antecederam a estréia da nova versão, havia especulações sobre a possibilidade de que a Amazon acrescentasse recursos multimídia adicionais ou reduzisse o custo do aparelho. O novo Kindle permite que os usuários naveguem sem fio pela Internet e ouçam algumas formas de música digital, e sua tela em branco e preto é capaz de exibir algumas fotos e a Apple, que criou ou iPod, pode ficar sem se preocupar, pelo menos é o que Bezos parece estar dizendo. "Não é esse o foco do aparelho. Não é essa a sua ênfase. O verdadeiro foco é a leitura", disse ele. "É um aparelho de leitura." O Kindle representa uma pequena proporção dos negócios de varejo da Amazon, mas atrai forte interesse de todos os quadrantes --de investidores a sites de tecnologia na Web. O novo Kindle "é mais fino, mais rápido, mais definido, tem baterias de maior duração e é capaz de armazenar 1,5 mil livros", informa a empresa. Lançado originalmente em novembro de 2007, o Kindle vem vendendo toda sua produção desde a estréia, no que Bezos define como "um problema de alta qualidade". "Tivemos muito mais demanda do que antecipávamos ou mesmo esperávamos, o que significa que passamos duas temporadas de festas com estoques zerados, o que não é uma boa idéia", disse ele, complementando o comentário com a risada alegre que o caracteriza. O novo Kindle tem menos de um centímetro de espessura e é do tamanho de uma revista pequena, com tela de seis polegadas. O preço do Kindle 2, 40 dólares mais barato que o principal rival, o Sony Reader, ainda está 100 dólares acima de celulares inteligentes que podem armazenar livros digitais, mas é o mesmo que a versão de estréia do produto e não está longe de netbooks que podem navegar pela Web e também podem guardar livros. "Não conseguimos deixá-lo mais barato", disse ele. "Ele tem o recurso sofisticado de comunicação sem fio EV-DO, tem a tela de papel eletrônico mais sofisticada e um processador muito rápido. Simplesmente não é possível fazer o aparelho mais barato." "Estamos totalmente focados em leitura", disse Bezos. "Não temos planos ou intenções de fazer outros tipos de aparelhos. Realmente estamos focados nisso."