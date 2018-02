Amazon compra empresa de serviço de comédia online Rooftop

A Amazon está persistentemente comprando conteúdo para construir uma biblioteca de mídia digital para enfrentar o Netflix e outros serviços de mídia digital. Mas os gastos crescentes com mídia digital têm mantido a empresa no vermelho, provocando críticas de investidores.

O Audible, serviço de audiobooks comprado pela Amazon 2008 por 300 milhões de dólares, está assumindo a Rooftop e sua equipe de 10 pessoas por valor não revelado.

O fundador e presidente da Audible, Donald Katz, disse nesta segunda-feira que a empresa havia sido atraída pelo conteúdo da Rooftop, bem por sua equipe de talentos cômicos.

A Rooftop faz registros de comediantes em clubes nos Estados Unidos e licencia os direitos digitais de milhares de horas de comédia, que é transmitido ao vivo ou por demanda. Parceiros de mídia da empresa incluem a Apple Inc e Yahoo, e também funciona com serviços de streaming como o Sirius XM, Spotify e Pandora PN.

Seu conteúdo agora passa a fazer parte da Audible, que está crescendo bastante com a venda de audiobooks online e deve aumentar a audiência do Rooftop, disse presidente executivo da Rooftop, Will Roger.

(Reportagem de Liana Baker)