Amazon disponibiliza versão do Kindle para mais de 100 países

A norte-americana Amazon.com está colocando à venda o leitor eletrônico de textos Kindle para clientes de mais de 100 países além dos EUA. A empresa também reduziu em US$ 40, para US$ 259, o preço da versão mais básica do aparelho nos EUA.

A Amazon acrescentou que está disponibilizando muitos jornais internacionais pela primeira vez na Kindle Store, entre eles o brasileiro O Globo. A Kindle Store, segundo a Amazon, oferece aos clientes internacionais mais de 200 mil livros em inglês e 85 jornais e revistas, para compra avulsa ou assinatura.

As versões anteriores do Kindle estavam disponíveis apenas nos EUA e o download só era possível no país. A nova versão anunciada hoje será vendida por US$ 279 e começará a ser liberada para entrega no dia 19. O serviço sem fio para a versão internacional do Kindle será fornecido pela AT&T. A Sprint Nextel fornece conexões sem fio nos EUA. As informações são da Dow Jones.