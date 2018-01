Amazon e TiVo testarão download de filmes direto para a TV A Amazon.com e a TiVo começam a testar nesta quarta-feira, 7, um serviço que permitirá que usuários assistam a vídeos alugados ou comprados via internet diretamente em seus televisores, como parte da tendência de conexão entre computadores pessoais e TVs. O anúncio pelas duas empresas surge um dia depois que a Wal-Mart Stores introduziu uma versão de teste de seu serviço de download de vídeo, que é o primeiro de uma grande cadeia de varejo a contar com o apoio dos grandes estúdios de cinema de Hollywood. A parceria entre Amazon e TiVo estende o serviço de download Unbox do grupo de varejo online, e o expande para além de uma simples loja de download de vídeo, como a do Wal-Mart ou a iTunes, da Apple, cujo conteúdo está dirigido a computadores pessoais ou aparelhos portáteis. Filmes e programas de TV do serviço Amazon Unbox on TiVo estarão disponíveis para download aos clientes da TiVo, para que possam assisti-los diretamente em suas TVs. "Uma coisa é assistir ao conteúdo do YouTube online, mas quando se trata de conteúdo de cinema ou televisão de duração mais longa, as pessoas só sentem que estão assistindo TV quando estão colocadas diante de um televisor," disse Tom Rogers, presidente-executivo da TiVo, em entrevista antes do anúncio. O teste do serviço surge em um período no qual empresas de mídia e tecnologia estão experimentando novas maneiras de atrair os telespectadores, que vêm dividindo seu tempo entre a mídia tradicional, a Internet e os videogames. Ao mesmo tempo, os estúdios desejam proteger suas lucrativas vendas de DVDs contra os novos serviços online de vídeo. Este ano poderia ser o primeiro em que os gastos dos consumidores com DVDs registram queda, de acordo com Richard Greenfield, analista da Pali Research. Para a TiVo, o serviço Unbox oferece mais um fator de diferenciação, que vai separar tecnologia de gravação digital de vídeo que a empresa oferece dos gravadores digitais de vídeo genéricos oferecidos pelos provedores de TV paga. No meio da tarde, as ações da TiVo subiam 5,5%, para 5,78 dólares, enquanto os papéis da Amazon avançavam 3%, para 39,44 dólares.