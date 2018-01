Amazon lança aparelho sem-fio para livros digitais

A loja de vendas pela internet Amazon lançou nesta segunda-feira o Kindle, um aparelho eletrônico sem-fio para leitura de livros digitalizados. O dispositivo está à venda para clientes nos Estados Unidos por US$ 399 (cerca de R$ 800) e tem capacidade para armazenar até 200 livros. O Kindle funciona sem fio e não precisa ser conectado a computadores para ser carregado com livros, blogs ou periódicos. A bateria do aparelho dura cerca de 30 horas entre cada recarga. A Amazon afirma que 90 mil títulos estão disponíveis para os clientes do Kindle, com preços de US$ 9,99 (cerca de R$ 20). "Nós estamos trabalhando no Kindle há mais de três anos", disse Jeff Bezos, diretor da Amazon, no lançamento do produto. O Kindle utiliza a rede sem-fio EVDO, o que pode limitar a venda do produto aos Estados Unidos, já que essa tecnologia é pouco usada fora do país. Os usuários não precisam pagar para usar a rede wireless, já que a Amazon cobre os custos de acesso. A empresa cobra apenas pelo download dos livros. No caso de blogs e periódicos, os usuários do Kindle teriam de pagar para ter acesso a conteúdos que podem ser gratuitos na internet. Uma assinatura mensal do jornal americano The New York Times custa US$ 13,99 (cerca de R$ 28) para usuários do Kindle. O site BoingBoing sai por US$ 1,99 (cerca de R$ 4). O Kindle também permite que usuários façam anotações em documentos e mandem mensagens. O aparelho também apresenta links para a enciclopédia eletrônica Wikipedia e para o dicionário Oxford American Dictionary. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.