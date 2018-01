Amazon vai lançar leitor de livro eletrônico nesta segunda

A varejista online Amazon.com planeja lançar o seu esperado aparelho de livro eletrônico em um evento em Nova York nesta segunda-feira, 19, afirmou a CNET em seu site, citando uma fonte do setor. Segundo a CNET, o Kindle é equipado com conexão Wi-Fi que acessa a loja de e-book da Amazon, onde usuários podem adquirir novos livros eletrônicos. A CNET disse que o preço final do Kindle deve ser US$ 399. Representantes da Amazon não estavam disponíveis imediatamente para fazer comentários. Uma imagem do Kindle já estava disponível na internet desde 2006, em sites como Gizmodo e Engadget. A fonte disse que o Kindle vem com uma entrada para fones de ouvido, para serem utilizados com audiolivros, assim como um endereço de e-mail. O aparelho também inclui um dispositivo que permite aos usuários baixar edições digitais do New York Times e do The Wall Street Journal toda manhã, afirmou a CNET. A fonte também confirmou que a Amazon está tentando assinar um acordo para lançar um livro famoso que poderia vir junto como o leitor de e-book. A Sony já vende um leitor de e-book chamado de Sony Reader. Matéria atualizada às 15h20 para acréscimo de informações.