Amazon.com lança loja de downloads de música

A Amazon.com lançou uma versão antecipada de sua loja de música digital, considerada como uma potencial rival da iTunes, da Apple. Veja também: Wal-Mart começa a vender música digital sem restrição CD faz 25 anos e enfrenta queda nas vendas A loja da Amazon, chamada de "Amazon MP3", permite aos usuários comprar músicas sem tecnologia de proteção contra cópias. Dessa forma, as canções podem ser executadas em vários dispositivos, incluindo o iPod, da Apple. A maioria das músicas tem preço que varia de US$ 0,89 a US$ 0,99. Mais da metade do acervo de duas milhões de canções da Amazon custa US$ 0,89, informou a varejista online em comunicado. Muitas companhias iniciantes têm proposto modelos de negócios para tirar da Apple o domínio sobre o mercado de música digital, que é 70% controlado pela empresa. Muitas tentativas também foram frustradas durante negociações com grande gravadoras. Há semanas a Amazon tem esperado lançar o concorrente do iTunes depois de assinar acordos com a Universal Music, que pertence à gigante francesa de mídia Vivendi, e com a EMI. As gravadoras norte-americanas, preocupadas com a pirataria dos sites de compartilhamento de arquivos, estão estudando novos modelos de negócios com o objetivo de aumentar receita com vendas digitais, enquanto o comércio de CDs cai mais acentuadamente que o previsto. Elas também esperam criar alternativas ao iTunes para aumentar seu poder de negociação contra a Apple quando da renovação de contratos de licenciamento.