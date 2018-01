Amazon.com lança site de venda de sapatos e bolsas A varejista online Amazon.com informou nesta semana que lançou um site de bolsas e sapatos chamado Endless.com para entrar no promissor mercado de calçados e acessórios. O novo site terá mais de 250 marcas para homens e mulheres, de Donald J Pliner e Enzo Angiolini a Reebok e Columbia Sportswear. Ele competirá com uma série de rivais nos Estados Unidos, incluindo os populares Zappos.com, Onlineshoes.com e Shoes.com, que oferecem envio gratuito de produtos. O site da Amazon.com oferece isenção do frete de entrega para pedidos efetuados durante a noite. Em novembro, a varejista norte-americana Gap lançou sua própria loja online de sapatos, a Piperlime.com. O crescimento das vendas de acessórios, incluindo calçados, supera em muito a taxa de expansão de venda de roupas, segundo o analista Scott Krasik, da C.L. King. A popularidade de acessórios usados por celebridades e publicados em revistas tem impulsionado o crescimento do negócio. Outro fato que contribui para o aumento das vendas é que a maioria das marcas de sapato não possui sites com atuação significativa, segundo o analista. Uma porta-voz da Amazon.com afirmou que a empresa continuará a vender os mesmos sapatos e bolsas que já comercializa em seu site principal.