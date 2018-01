Amazon.com tem resultado acima do esperado no 1o trimestre A Amazon.com Inc divulgou nesta quinta-feira que suas vendas no primeiro trimestre cresceram 18 por cento, para 4,89 bilhões de dólares. O lucro da varejista online cresceu 24 por cento, para 177 milhões de dólares, ou 0,41 dólar por ação.