Amazon.com vai vender músicas em MP3 para todo o mundo

A Amazon anunciou neste domingo, 27, que vai começar a vender músicas em formato MP3 para todo o mundo. As músicas vão poder ser ouvidas em PCs, Macs, iPods, Zune, Zen, iPhone, RAZR e BlackBerry, segundo a Amazon.com, que vai revender músicas de quatro grandes gravadoras e de cerca de 33 mil selos independentes. O serviço já estava disponível para os Estados Unidos desde setembro de 2007 e será ampliado depois que a empresa recebeu "milhares de pedidos de usuários de todo o mundo" que queriam comprar as músicas, segundo divulgou a Amazon.com em um release publicado em seu site. A Amazon.com disponibiliza 3,3 milhões de músicas de mais de 270 mil artistas em formato MP3 com um preço que varia de US$ 0,89 a US$ 0,99 (cerca de R$ 1,59). Álbuns completos são vendidos entre US$ 5,99 e US$ 9,99 (entre R$ 10,70 e R$ 17,85). A loja online Amazon.com lançou um serviço de MP3 em 2007, numa tentativa de competir com a loja musical online da Apple, o iTunes. O Amazon assinou acordos com as gravadoras, EMI, Sony BMG, Universal Music e Warner Music para sua loja.