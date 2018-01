Amazônia é o tema principal da 59ª reunião da SBPC

O tema principal da reunião anula da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) é "Amazônia: Desafio Nacional". Cerca de 15 mil pessoas participarão, a partir deste domingo, 8, da 59ª Reunião Anual. Estudantes, professores, pesquisadores, cientistas e intelectuais são esperados em Belém para debater assuntos como educação, ciência, tecnologia e inovação. A cerimônia de abertura está marcada para as 19h, no Centro de Convenções da Amazônia. Estão programadas 45 conferências, 15 simpósios, 40 minicursos, 57 mesas-redondas e 22 encontros abertos, com especialistas, destinados a elaborar documentos que nortearão as políticas e ações da SBPC durante o ano. Na segunda-feira, 9, das 10h às 11h45, o presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes/MEC), Jorge Guimarães, fará conferência sobre o avanço da pós-graduação e o aumento da produção científica brasileira. No dia seguinte, das 10h às 11h45, Guimarães coordenará o debate entre os físicos Alaor Chaves, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e Fernando Galembeck, da Universidade de Campinas (Unicamp), sobre a ciência para um Brasil competitivo. Na sexta-feira, 13, às 14h, a diretora do departamento de políticas do ensino médio do Ministério da Educação, Lúcia Helena Lodi, participará de encontro de avaliação dos programas de educação e popularização de ciência, tecnologia e informação.